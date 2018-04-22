Hamitköy galibiyeti hatırladı

K-PET 1.Lig’in 28.Haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Çanakkale arasındaki mücadeleden ev sahibi Hamitköy 4-0’lık farklı bir skorla galip gelmeyi başardı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Abdullah Genç, Yusuf Bakar

Hamitköy: Tolga, Salih Adakan, Deniz (Umut), Onur, Ali, Hüseyin, Ender (Mehmet Göreli), Tufan, Hasan (Hakan Eminoğlu), Özgür, Mahmut

Çanakkale: Umut, Halil, Ahmet Hellaç, Mehmet Sakallı, Ahmet Altun, Salih Kemaneciler (Uvanç), Süleyman (Hakan Laçin), Ramazan ( Ramadan), Selçuk, Yunus, Burak

Goller: 58.Dk Friday, 75.Dk Salih, 80.Dk Halil (K.K), 87.Dk Hakan Eminoğlu (Hamitköy)

Hamit Sakallı

K-PET 1.Lig’in 28.haftasında iki farklı hedefi olan Hamitköy ile Çanakkale arasındaki mücadeleyi ev sahibi Hamitköy 4-0 kazanarak play-off için yeniden ümitlendi.

41.Dk: Çanakkale’de Ahmet’in kullandığı köşe atışında Ramazan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

45+1.Dk: Hamitköy atağında topla buluşan Özgür vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top üst direğe vurup kornere gitti.

58.Dk: Hamitköy atağında Hüseyin Çıdamlı’nın ceza sahasına yaptığı ortada Deniz kafa vurunu yaptı ve topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 1-0 ÇANAKKALE

65.Dk: Çanakkale’de kazanılan frikiği kullanan Uvanç’ın orta-şut karşımı vuruşunda top kaleci Tolga’nın da müdahalesiyle direkten geri geldi.

68.Dk: Çanakkale atağında Selçuk ceza sahası içerisinde topla buluştu ve sağ çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

75.Dk: Hamitköy atağında Tufan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Salih bu pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-0 ÇANAKKALE

80.Dk: Hamitköy atağında Tufan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Çanakkale savunmasında Halil ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı. HAMİTKÖY 3-0 ÇANAKKALE

87.Dk: Hamitköy atağında soldan ceza sahasına giren Hakan vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 4-0 ÇANAKKALE

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy üç puanın sahibi oldu.