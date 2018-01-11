Hamitköy, Friday ve Onur’u aldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, ikinci devrede daha başarılı olmak için kadroda revizyona giderken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Eyüp, Hasan ve Latif ile yollar ayrıldı

Eyüp Öztep, Hasan Sarıoğlu ve Latif Emiroğluları ile yollarını ayıran Hamitköy, yıllar önce ülkemizde Gençlik Gücü forması giymiş olan Enyong Friday’i kadrosuna kattı.

Türkiye vatandaşı olan ve BAL’da oynayan deneyimli stoper Enyong Friday’in yanı sıra yine BAL’da oynamış olan Türkiyeli sol kanat futbolcusu Onur Top ile de anlaşan Hamitköy, her 2 futbolcuyu da dün Gençlik Gücü ile oynanan maçta denedi. Her 2 futbolcu da maçtaki performanslarıyla beğenilirken, Hamitköy maçı, Özgür ve Toykan’ın golleriyle 2-1 kazandı.