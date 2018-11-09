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Hamitköy forvet sıkıntısı yaşıyor

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Hamitköy’ün başarılı forveti Muhammed Savaşçı, Düzkaya ile oynanacak zorlu maçta oynayamayacak. Çanakkale maçında sakatlanan Toykan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor

Hamitköy forvet sıkıntısı yaşıyor
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K-PET Birinci Lig lideri Hamitköy, bugün deplasmanda Düzkaya ile oynayacağı zorlu maç öncesinde forvet sıkıntısı yaşıyor.

Hamitköy’ün başarılı forveti Muhammed Savaşçı, Çanakkale maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle, 2 maç ile cezalandırıldı. Hamitköylüler, Çanakkale maçında, maçın başında itibaren rakip takım defans futbolcularının Muhammed Savaşçı'ya yönelik tahrik ve kışkırtmalarına prim tanıyan hakem Serkan Şimşek'in, ilk pozisyonda Muhammed'e kırmızı kart göstermesine büyük tepki göstermişlerdi. Muhammed, Yeni Boğaziçi maçında da oynayamayacak.

Hamitköy’ün diğer başarılı forveti Toykan Hacet ise sakatlık sorunu yaşıyor. Çanakkale maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlanan ve hafta boyunca düzenli katılamadığı antrenmanlarda randımanlı çalışamayan Toykan'ın, Düzkaya deplasmanında oynayıp, oynayamayacağı, maçtan önce yapılacak doktor kontrolünden sonra belli olacak.

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