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Hamitköy farkı

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Hamitköy farkı
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U21 Bölgesel Lig Batı Bölgesi Grubu’nda Hamitköy, hafta lider giren Düzkaya’yı, Esat Erdoğmuş Stadı’nda konuk etti.

Maçın başından itibaren rakibinden daha üstün oynayan Hamitköy, maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdiği maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak rakibinin ikinciliğe indirip liderliğe yükseldi.

Eren Zeki Uçar, Eren Erdoğan ve Cafer Bayraktar hakem üçlüsünün yönettiği maçta Hamitköy’ün gollerini Hüseyin Yıldız, Berke Tayançlı, Ardahan Orbay ve Micheal Mahmut kaydetti. Düzkaya’nın tek golü ise Mehmet’ten geldi.

Hamitköylü futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşarlarken, asker selamı pozu vererek “Lidere selam durun.” mesajı verdiler.

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