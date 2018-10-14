Hamitköy farka koştu

Mesarya karşısında takım olarak iyi oynayan Hamitköy, rakibini farklı mağlup etti. İkinci devresinde 7 golün atıldığı maçta Hasan Akkuyu asistleri ile, hat trick Muhammet Savaşçı ise golleriyle ön plana çıktı

Stad: Dörtyol Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Recep Yamuk, Ömer Doğru Mesarya: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Emre Aktaş, Yusuf Altıner, Volkan Göktürk (Dk.60 Mehmet), Nahit Çavuşoğlu, Muammer Tip (Dk.60 Ogün), Ahmet Kıyı, Ali Küçükoğlu (Dk.64 Hasan), Hascan Kırmaz, Alp Ertunga Çakıroğlu Hamitköy: Emre Nalbant, Salih Adakan, Gökhan Özer, Halil İbrahim Çocuk, Michael Mahmut Çayırcı (Dk.82 Mert), Agit Altan, Ömer Albayrak, Toykan Hacet (Dk.72 Osman), Gökay Alpçoğay (Dk.87 Ali), Muhammet Savaşçı, Hasan Akkuyu Goller: Dk. 44 Toykan, Dk. 47, 72 ve 87 Muhammet, Dk. 55 Nahit (kendi kalesine), Dk.75 Gökay (Hamitköy) – Dk. 64 Emre, Dk.67 Alp (Mesarya) K-PET Birinci Lig’de galibiyeti bulunmayan Mesarya ile Hamitköy arasında oynanan maçta deplasman ekibi Hamitköy rakibini 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mesarya ilk devrede Hamitköy’e oranla daha etkili oynamasına rağmen, aradığı golü bulamadı. Özellikle Hascan ile etkili olmaya çalışan ev sahibi ekip, Hamitköy savunmasını ve kaleci Emre’yi geçemedi. Rakibin ilk baskısını atlattıktan sonra oyunda dengeyi kuran Hamitköy ise etkili ataklarıyla pozisyonlar üretirken, 34. Dakikada İbrahim’in sağdan ortasında Gökay’ın plasesinde top üst direkten döndü. Dk 44 Toykan’ın ceza alanı dışından yaklaşık 30 metreden sert şutunda top köşeden filelere giderken ilk devrenin skoru belirlendi. 0-1 İkinci devreye Hamitköy oldukça etkili başladı. Dk 47 Micheal’ın adrese teslim ortasında topa iyi yükselen Muhammet kafa ile topu ağlara gönderdi. 0-2 Dk 55 Gökay’ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içerisinde oluşan karambolde Nahit’in ters şutunda top ağlara gitti. 0-3 Bu golden sonra Çağan Çerkez’in oyuna müdahaleleriyle Mesarya toparlandı. Dk 64. Defanstan ileriye çıkan emre Aktaş takımının ilk golünü kaydetti. 1-3 Dk 67 Mehmet’in sağdan ortasında topa iyi yükselen Alp kafa ile topu ağlara gönderdi. 2-3 Dk 72 Maçın başarılı isimlerinden Hasan’ın sağdan ortasında Muhammet 6 pastan topu ağlara gönderdi. 2-4 Dk 75 Hamitköy kontra atağında Hasan’ın pasında topu orta sahadan ceza alanına kadar süren Gökay takımının 5. Golünü kaydetti. 2-5 Dk 87 Hamitköy futbolcularının yaklaşık 20 pastan sonra topla buluşan son isim Osman’ın ara pasında Muhammet sol çaprazdan tesr köşe topu bırakıp, skoru belirledi. 2-6