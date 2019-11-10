Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı

Hamitköy, Çetinkaya'yı mağlup ederek 4 hafta aradan sonra galibiyet alırken, 11 puanla orta sıralara tırmandı. Baştan sona tempolu ve heyecanlı geçen maçı Hamitköy, Ebuka'nın golleriyle kazanırken, Çetinkaya'yı tarihinde ilk kez mağlup edip 3 puanı aldı. Kırmızı siyahlılar takım olarak iyi mücadele ederken, Ebuka, kaleci Emre, Oladele ve Mert üst düzey performans sergilediler

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Ali Akçınar Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba, Hasan, Ömer, Aksel(Dk.58 Peter),Eray (Dk.75 Ardahan) Mert, Ebuka, Mahmut(Dk.65 Hüseyin), Agit, Oladele Çetinkaya: Kani, Tunç(Dk.82 Ceylan),Burak, Hakan,Çağdaş (Dk.25 Ümitcan), Amani, Mustafa, Doğukan(Dk.69 Toykan),Allen,Batuhan,Boniface, Goller: 31ve 61.Dk Ebuka (P) (Hamitköy ),45.Dk Boniface (Çetinkaya) K-Pet Süper Lig'in 9.haftasında Hamitköy ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Başa baş ve tempolu geçen mücadelede gülen taraf ev sahibi Hamitköy olurken kötü gidişe dur dedi. Çetinkaya ise Mehmet Bolkan önderliğinde çıktığı ilk maçta da mağlup olarak dokuzda sıfırla ligin dibine iyice demir attı. Hamitköy böylelikle tarihinde ilk kez Çetinkaya'yı mağlup etti. Maçın hakemi Turgay Misk, Çağdaş'ın sakatlandığı pozisyon haricinde iyi yönetim gösterirken, verdiği penaltı kararı da doğruydu. 2.Dk: Çetinkaya atağında Amani sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Boniface’in kafa vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi 13.Dk: Çetinkaya atağında Amani topu kafayla Boniface’e aktardı. Boniface’in kalenin içinde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Emre’den geri geldi. Dönen topa Mustafa Yaşınses vurdu ancak top savunmaya çarparak dışarıya gitti. 22.Dk: Hamitköy atağında Ebuka kafayla topu savunma arkasına aktardı. Bu topu alan Aksel kötü bir şutla topu dışarıya gönderdi. 28.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Aksel’in vuruşunda kaleci Kani topu köşeden çıkarmayı başardı 30.Dk: Çetinkaya’da Burak’ın geri pasında kaleci Kani’den önce araya giren Ebuka topu aldığı anda Kani’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ebuka topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Çetinkaya 45.Dk: Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Boniface kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Çetinkaya 61.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasıyla topla buluşan Ebuka ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Çetinkaya 81.Dk: Çetinkaya atağında Toykan ceza sahası içerisinden şutunu attı ancak kaleci Emre topu kornere çelmeyi başardı. 88.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuka kaleci Kani ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Kani gole izin vermedi