Hamitköy'e, İsveçli kanat oyuncusu

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, Yenicami'den John Ebuka ve Oladele'nin transferlerinden sonra üçüncü yabancı futbolcusunu da belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Hamitköy, İsveçli kanat oyuncusu Peter Enomanien Imah'ı dün adaya getirdi. 6 Haziran 1999 İsveç doğumlu olan ve İsveç'in Vaxjo United takımından transfer edilen Peter Enomanien Imah, geçtiğimiz sezon ise Türkiye BAL ekiplerinden Bartınspor'da 7 maç oynadı. Sol ve sağ kanatlarda hücuma yönelik ayrıca forvet mevkisinde oynayan Peter, Bartınspor forması altında 7 maçta 5 gole imza atarak dikkat çekmişti.

Peter'i, Ercan Devlet Havaalanında yöneticiler Orkun Saner ve Ahmet Karahüseyin ile takım kaptanlarından Hüseyin Çıdamlı karşıladı.