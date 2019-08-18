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Hamitköy'e, İsveçli kanat oyuncusu

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Hamitköy'e, İsveçli kanat oyuncusu
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Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, Yenicami'den John Ebuka ve Oladele'nin transferlerinden sonra üçüncü yabancı futbolcusunu da belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Hamitköy, İsveçli kanat oyuncusu Peter Enomanien Imah'ı dün adaya getirdi. 6 Haziran 1999 İsveç doğumlu olan ve İsveç'in Vaxjo United takımından transfer edilen Peter Enomanien Imah, geçtiğimiz sezon ise Türkiye BAL ekiplerinden Bartınspor'da 7 maç oynadı. Sol ve sağ kanatlarda hücuma yönelik ayrıca forvet mevkisinde oynayan Peter, Bartınspor forması altında 7 maçta 5 gole imza atarak dikkat çekmişti.

Peter'i, Ercan Devlet Havaalanında yöneticiler Orkun Saner ve Ahmet Karahüseyin ile takım kaptanlarından Hüseyin Çıdamlı karşıladı.

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