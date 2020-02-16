Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet

K-PET Süper Ligde playout oynamamayı hedefleyen Hamitköy, Camara’nın kırmızı kart görmesi ile 1 saatten fazla 10 kişi oynadığı maçta Gençlik Gücü’nü derbi maçta Hasan Akkuyu’nun golü ile mağlup edip, çok önemli bir galibiyet aldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında Gençlik Gücü sahada hiçbir varlık gösteremezken, Hamitköy’e de mağlup olarak, galibiyet hasretini 11 maça çıkarıp son sıraya demir attı. Gençlik Gücü’nde Berke ise son bölümde kırmızı kart gördü

Yer:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Necmi Bulut

Hamitköy: Emre, Agit,Eray(Dk.46 Taner) (Dk.89 Erbay), Hasan,İbrahim Güler, İbrahim Kaba,Mert,Kone, Camara, Daniel,Mustafa(Dk.80 Burak)

Gençlik Gücü:Raif,Tayfun,Sezgin(Dk.72 Aşkın),Erdoğ,Mehmet,Arif(Dk.62 Mahmut),Berke,Erin,Kalonji,Ümitcan(Dk.74 Lawrance),Prince

Goller: 87.Dk Hasan (Hamitköy)

Kırmızı kart: 29.Dk Camara (Hamitköy)- 84.Dk Berke (Gençlik Gücü)

K-PET Süper Lig’in 19.haftasında alt sıraları ilgilendiren kritik mücadelede Hamitköy 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı mücadelede Gençlik Gücü’nü Hasan’ın golüyle mağlup etmeyi başarırken, altın değerinde bir üç puanı hanesine yazdırdı. Hamitköy’deCamara 29.dakikada direkt kırmızı kart görürken, Gençlik Gücü’nde ise Berke 84.dakikada direkt kırmızı gördü ve her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

17.Dk: Gençlik Gücü atağında Ümitcan’ın pasıyla topla buluşan Prince’in şutunda top üstten dışarıya gitti.

29.Dk:Hamitköy serbest atış kullanacakken Camara’nın hareketi sonrasında Erdoğ yerde kaldı. Hakem Kerem Eran bu hareketten sonra Camara’yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

55.Dk: GG atağında Prince, kaleci Emre’nin önde ve dengesiz olduğunu görünce uzaktan şutunu attı ancak Emre gole izin vermedi

82.Dk:Hamitköy atağında Hasan’ın şutunda top üstten dışarıya gitti.

84.Dk:GG’de Berke ile Hamitköy’de İbrahim Kaba arasındaki ikili mücadele Berke rakibine hareketi sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı

87.Dk:Hamitköy atağında Kone’nin pasıyla topla buluşan Taner pasını sağda boş durumdaki Hasan’a aktardı. Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi.Hamitköy 1-0 Gençlik Gücü