Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet

Hamitköy, alt sıralardaki takımların puanlar kaybettiği haftada Gönyeli'yi 5-3 mağlup ederek, orta sıralara tırmandı. Fehim Dayı ve ekibinin başarılı bir yönetim sergilediği maçta mağlup olan Gönyeli kaybetmeye devam ederken, düşme hattının hemen üzerinde play out hattında kaldı

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emine Yarkın, Özal Çağlayan

Hamitköy: Emre, Agit, Aksel(Dk.77 Taner),Eray (Dk.67 Halil İbrahim), Hasan, Hüseyin(Dk.87 Mahmut), İbrahim Kaba, Ebuka, Mert, Oladele, Ömer

Gönyeli: Kemal,İsmet(Dk.62 Denis), Enes(Dk.19 Barış),Eray, Tufan, Süleyman,Christian, Sabri, İbrahim Öksüzoğlu, Efosa, Kahraman

Goller: 13.ve 20.ve 90+4..Dk Ebuka (P), 17.ve 51.Dk Aksel (Hamitköy)-31.Dk Efosa, 45.Dk Sabri, 63.Dk Eray(Gönyeli)

K-Pet Süper Lig'in 13.haftasında Hamitköy ile Gönyeli arasında alt sıraları ilginediren kritik mücadele gol düellosu şeklinde geçti. Hamitköy mücadelede henüz maçın başında 3-0 öne geçmesine rağmen Gönyeli mücadeleyi bırakmadı ve kıran kırana geçen karşılaşmadan ev sahibi Hamitköy istediğini alan taraf oldu. Ebuka'nın hat-trick yaptığı mücadelede Gönyeli'nin iki topu da direkten geri geldi.

13.Dk: Hamitköy atağında Ebuka’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan.Enes’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ebuka topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Gönyeli

17.Dk: Hamitköy atağında Ebuka sağdan ceza sahasına girdi ve pasını boş durumdaki Aksel’e aktardı. Aksel kalenin içinde sadece topa dokundu ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Gönyeli

20.Dk: Hamitköy atağında Oladele’nin ortasında Ebuka kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi . Hamitköy 3-0 Gönyeli

31.Dk: Gönyeli atağında Efosa sol kanattan çalımlarla ceza sahası içerisine girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-1 Gönyeli

41.Dk: Hamitköy atağında Ebuka savunma arkasına sarktı ve kaleci Kemal’den sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak ağlara gitmekte olan topu Barış çizgiden çıkarmayı başardı.

45.Dk: Gönyeli atağında Süleyman’ın soldan ortasında Sabri kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan topa Emre müdahale etmeye çalıştı ancak top filelere gitti. Hamitköy 3-2 Gönyeli

51.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuka, kaleci Kemal’in çıkmakta tereddüt etmesinden faydalanarak vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Aksel’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 4-2 Gönyeli

63.Dk: Gönyeli’de kazanılan serbest atışta Tufan topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topa vuran Eray’ın şutunda top filelere gitti. Hamitköy 4-3 Gönyeli

66.Dk: Gönyeli atağında Efosa sol çaprazdan rakip ceza sahasına yöneldi ve şutunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

90.Dk: Gönyeli’de kazanılan serbest vuruşu kullanan Süleyman topu ceza sahasına ortaladı. Eray’ın vuruşunda top direğe çarpıp dışarıya gitti.

90+4.Dk: Gönyeli’de Christian’dan orta sahada topu kapan Mahmut’un pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuka, kaleci Kemal’den sıyrıldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 5-3 Gönyeli