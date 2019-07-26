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Hamitköy'e, Ankaragücü kökenli takviye

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Ankaragücü'nde profesyonel olan, Şekerspor, Kemerspor gibi takımlarda forma giydikten sonra son olarak Beykozspor'da oynayan Mustafa Koçak, dün kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı

Hamitköy'e, Ankaragücü kökenli takviye
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Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Hamitköy, bir süredir antrenmanlarına çıkardığı Türkiyeli stoper Mustafa Koçak'ı resmen kadrosuna kattı.

Ankaragücü'nde profesyonel olan, Şekerspor, Kemerspor gibi takımlarda forma giydikten sonra son olarak Beykozspor'da oynayan Mustafa Koçak, dün kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attı.

Teknik direktör Ahmet Sakallı'nın eşliğinde imzayı atan Mustafa Koçak, Hamitköy ile başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

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