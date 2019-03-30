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Hamitköy direkten döndü

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Hamitköy, Yeni Boğaziçi'nin 4 topunun direkten döndüğü maçta rakibini Muhammet ve Micheal'ın golleriyle 2-0 mağlup edip, ikinci sıraya yükseldi. Yeni Boğaziçi ise düşme hattında kaldı

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Hamitköy direkten döndü
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K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren Hamitköy, Yeni Boğaziçi'ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Osman Mehmet Ergün Stadında şiddetli yağmur altında oynanan ve Kerem Eran, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Yeni Boğaziçi, direkleri ve Hamitköy kalecisi Emre'yi geçemedi.

Yeni Boğaziçi'nin ilk devrede 3 topu direkten oyun alanına dönerken, 1 top da direkten dışarı gitti. "Atamayana atarlar" kuralının işlediği bu devrede Hamitköy, 42. dakikada golcüsü Muhammet ile gol bularak, devreyi önde tamamladı. 0-1

İkinci devrede Hamitköy, antrenör Ahmet Sakallı'nın da yerinde müdahaleleriyle oyunu dengelerken, önde olmanın da avantajı ile sahada istediklerini daha çok yapan takım oldu. Oyunun son bölümünde 84'te Micheal'ın golüyle de farkı 2'ye çıkaran Hamitköy, maçı da deplasmanda 2-0 kazandı.

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