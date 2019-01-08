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Hamitköy'den 2 bonservisli transfer

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Hamitköy'den 2 bonservisli transfer
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Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi Halil İbrahim Şeytan, U21 Takımı'na bonservisli olarak transfer edilen Cuma Kılınç'ın bonservisini aldı.

Geçtiğimiz sezon Hamitköy U21 Takımı ile şampiyonluk yaşayan Cuma Kılınç'ı, yeniden kadroya kazandırmayı hedefleyen Hamitköy yönetimi, futbolcunun bonservisini Çetinkaya'dan aldı.

Kaptanın da bonservisi alındı

Hamitköy bu arada sezon başında Karşıyaka'dan transfer ettiği takım kaptanı Halil İbrahim Çocuk'un da bonservisini aldı. Halil İbrahim Çocuk geçen sezondan bu yana takımda kiralık olarak forma giyiyordu.

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