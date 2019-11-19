Hamitköy'de savunma sorunu büyüdü

K-PET Süper Ligde üst sıralara tırmanma hedefinde olan Hamitköy'de, Küçük Kaymaklı derbisi öncesinde savunma sorunu büyüdü.

Haftalardır sakat olan kaptan Halil İbrahim Çocuk ile Mehmet Çiçen'in sakatlıklarının devam ettiği Hamitköy'de, savunmanın en önemli isimlerinden Mert Ateş de Küçük Kaymaklı maçında forma giyemeyecek.

Baf Ülkü Yurdu deplasmanında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Ateş, Cumartesi günü Esat Erdoğmuş Stadında oynanacak olan Küçük Kaymaklı derbisinde forma giyemeyecek.