Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı

Hamitköy, Malili futbolcular Aboubacar Kone ve Broulaye Camara’ya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, yönetici Cengiz Saner eşliğinde resmi imzaları attırdı

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Hamitköy’de John Ebuka, Oladele ve Peter ile yolların ayrılmasından sonra takımın 2 yabancı futbolcusu kesinleşti.

Hamitköy, Malili futbolcular Aboubacar Kone ve Broulaye Camara’ya dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, yönetici Cengiz Saner eşliğinde resmi imzaları attırdı.

Aboubacar Kone ve Broulaye Camara, gerek antrenmanlardaki gerekse de Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı ile oynanan hazırlık maçlarındaki performansları ile teknik heyetten olumlu rapor aldılar. Her 2 futbolcu da hazırlık maçlarında golleri ve asistleri ile dikkat çektiler.

29 yaşındaki forvet Aboubacar Kone, Africa Şampiyonlar Liginde 6 maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupasında da gol attı. Aboubacar Kone, Türkiye BAL Takımı Kilis Belediyespor’da 15 maçta 15 gole imza attı. 23 yaşındaki Broulaye Camara ise Türkiye BAL Takımı Şile Yıldızspor takımı ile şampiyonluk yaşarken, forvet arkası pozisyonunda (10 Numara), Broulaye Camara son olarak İstanbul BAL Takımlarından Çengelköy Spor’da forma giymişti.



