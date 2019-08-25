 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
11 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
129 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
977 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Hamitköy'de, Hamitköy kazandı

banner27

Hamitköy'de, Hamitköy kazandı
banner267

3-2

Süper Ligin iki Başkent ekibi Hamitköy ve Gençlik Gücü dün Esat Erdoğmuş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi Gençlik Gücü'nden İdan ve Hamitköy'den Peter'in penaltı golüyle 1-1 sona erdi. İlk devrede Hamitköy Ömer ile penaltıdan yararlanamadı.

İkinci devrede Gençlik Gücü'nde Hüseyin Paşa'nın şutu direkten geri gelirken, Hamitköy Peter ve Ray ile goller buldu. İdan ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Gençlik Gücü bu devrede Amen ile gol bulurken maçı Hamitköy 3-2 kazandı. Hamitköy'de John Ebuka ile Oladele de maçta forma giydiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.