Hamitköy'de, Hamitköy kazandı

3-2

Süper Ligin iki Başkent ekibi Hamitköy ve Gençlik Gücü dün Esat Erdoğmuş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi Gençlik Gücü'nden İdan ve Hamitköy'den Peter'in penaltı golüyle 1-1 sona erdi. İlk devrede Hamitköy Ömer ile penaltıdan yararlanamadı.

İkinci devrede Gençlik Gücü'nde Hüseyin Paşa'nın şutu direkten geri gelirken, Hamitköy Peter ve Ray ile goller buldu. İdan ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Gençlik Gücü bu devrede Amen ile gol bulurken maçı Hamitköy 3-2 kazandı. Hamitköy'de John Ebuka ile Oladele de maçta forma giydiler.