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Hamitköy'de, Cuma'ya takım bulma izni verildi

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Ahmet Sakallı'nın, gelişimi için takım bulma izni verdiği Cuma Kılınç için Hamitköy yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirip kiralık transferinde kolaylık sağlayacak

Hamitköy'de, Cuma'ya takım bulma izni verildi
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Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Hamitköy'de takım kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan ve zaman zaman forma şansı bulan genç kanat futbolcusu Cuma Kılınç, Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer almayabilir. Şu anda Hamitköy U21 Takımı ile çalışan Cuma Kılınç, forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediğini teknik direktör Ahmet Sakallı'ya iletti.

Ahmet Sakallı'nın, gelişimi için takım bulma izni verdiği Cuma Kılınç için Hamitköy yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirip kiralık transferinde kolaylık sağlayacak. Başarılı kanat oyuncusu Cuma, takım bulamaması halinde Hamitköy U21 Takımında forma giyip, ihtiyaç durumunda Hamitköy A Takım kadrosuna alınacak.

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