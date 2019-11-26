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Hamitköy'de 3 kutlama birden

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Hamitköy'de 3 kutlama birden

K-PET Süper Ligde 12. haftada deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hamitköy'de 3 kutlama birden yapıldı.

Merit Alsancak Yeşilova maçı için antrenmanlarına devam eden takımın dün akşamki antrenmanı sonrasında 3 doğum günü kutlaması yapıldı.

Teknik adam Ahmet Sakallı, takımın önemli ismi Oladele Oshebe ve takımın genç yeteneklerinden Arda Orbay'ın doğum günleri için kenetlenen takım, 3 doğum günü pastası birden keserek, doğum günü sahiplerinin mutluluklarına ortak oldu.

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