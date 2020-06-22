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Hamitköy ciğer kebabı ile keyiflendi

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Hamitköy ciğer kebabı ile keyiflendi

 K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'de Çetinkaya maçının hazırlıkları Pazar sabahı yapılan antrenmanla başladı. Esat Erdoğmuş Stadında teknik direktör Ahmet Sakallı ve yardımcısı Ragıp Kanatlı eşliğinde yapılan antrenmanı başkan Evren Mannaş, bazı yöneticiler, Enmar Market direktörü Kamil Kızılkara ve bazı taraftarlar da izledi.

Antrenman sonrasında yönetim kurulu teknik heyet ve futbolculara ciğer partisi düzenledi. Futbolcular, Cengiz Saner ve Ahmet Kolbaşı'nın hazırladığı ciğer kebaplarını yiyerek antrenmanın yorgunluğunu üzerlerinden attılar. Hamitköy, Pazartesi akşam üzeri yapılacak antrenmanla Çetinkaya maçının hazırlıklarına devam edecek.

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