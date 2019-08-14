 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
27 0
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
178 0
 
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
7 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
57 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
37 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
10 0
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
15 0
banner82

Hamitköy bombaları patlattı

banner27

Hamitköy biri geçtiğimiz sezon olmak üzere 2 kez gol kralı olan Ebuka'yı kiralık, stoper ve ön liberodaki etkili futbolu ile bilinen Oladele'yi ise bonservisli olarak transfer etti

Hamitköy bombaları patlattı
banner267

Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, yeni sezon kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolculardan ikisini belirledi. Hamitköy, Yenicami'nin 2 sezon önce şampiyon olan kadrosunda yer alan John Ebuka ve Oladele'yi transfer etti.

Biri geçtiğimiz sezon olmak üzere 2 kez gol kralı olan Ebuka kiralık, stoper ve ön liberodaki etkili futbolu ile bilinen Oladele ise bonservisli olarak Hamitköy'e transfer oldular. John Ebuka kulübe transfer olan en kariyerli futbolculardan biri olarak kayda geçti.

Ülkeye gelecek hafta gelecek olan her 2 futbolcunun transferleri ile ilgili olarak ŞENSAL Yapı direktörü Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş şu açıklamaları yaptı: "John Ebuka ve Oladele gibi 2 üst düzey futbolcuyu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Bu transferler camiamıza Bayram hediyemiz olsun. Hamitköy olarak üst sıralarda yer alarak, rahat bir sezon geçirme hedefimize Ebuka ve Oladele büyük katkı yapacaktır. Yenicami kulübüne ve başkanına da transferlerdeki yapıcı tutumları için teşekkür ederim.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.