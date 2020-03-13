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Hamitköy antrenmanlara ara verdi

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Hamitköy antrenmanlara ara verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy de korona virüs tedbirleri çerçevesinde alt yapıdaki tüm yaş gruplarının ve Hamitköy A Takımının antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Yaşadığımız tehlike ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Bu nedenle gerek Bakanlar kurulumuzun gerekse de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonumuzun aldığı kararları saygı ile karşılıyor ve destek belirtiyoruz.

Biz de Hamitköy olarak hiçbir kategoride hafta başına kadar antrenman yapmama kararı aldık. Çünkü öncelik sağlıktır. Yaşanacak gelişmelere göre yeniden değerlendirme yaparak, gerekli açıklamayı yapacağız.”

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