Hamitköy alt yapıyı güçlendiriyor

Hamitköy'de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, U21 Takımını güçlendirmek için harekete geçerken, futbolcuları bonservisli olarak kadrosuna katmayı başladı

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, K-PET Birinci Ligde çoğunluğu alt yapısından yetişen futbolcularla başarıya ulaşmanın gururunu yaşamıştı.

Hamitköy'de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, U21 Takımını güçlendirmek için harekete geçerken, futbolcuları bonservisli olarak kadrosuna katmayı başladı. Hamitköy genç futbolcuları alt yapısına kazandırmaya devam edecek.

Hamitköy, Haspolat'tan genç ve yetenekli futbolcu Doğuş Yıldırım'ı transfer ederken, yönetici Halil İbrahim Şeytan bonservisli olarak kadroya katılmasında baş rolü oynadı. Halil İbrahim Şeytan dün orta saha futbolcusu Doğuş Yıldırım'a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı.