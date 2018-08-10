Hamitköy alt yapıyı güçlendiriyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezonda A Takım kadrosunda alt yapısından yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele etmeyi hedeflerken, alt yapı takımlarına da yatırım yapmaya devam ediyor.

Hamitköy, gelecek vaat eden genç kaleci Hüseyin Kaide Tayançlı'yı bonservisi ile birlikte transfer ederek kadrosuna kattı.

Hüseyin Kaide, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda, alt yapı komitesi üyesi Halil İbrahim Şeytan eşliğinde kendisini Hamitköy futbolcusu yapan imzayı attı.

Hüseyin Kaide, A Takım kaleci antrenörü de olan alt yapı sorumlusu Teysir Tarazi yönetiminde çalışmalarını yüksek tempo ile sürdürüyor.