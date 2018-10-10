Hamitköy alt yapıya önemin meyvelerini topluyor

Hamitköy, futbolcu alt yapısına verdiği önemin meyvelerini toplamaya başlarken, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk 3 maçına alt yapısından yetiştirdiği futbolcuların yer aldığı kadrolarla çıktı. İlk 3 maçın ilk 11’inde, 8 alt yapıdan gelen futbolcu forma giydi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy, futbolcu alt yapısına verdiği önemin meyvelerini toplamaya başladı.

Emir Miş'in başkanlığı döneminde kurulan Hamitköy alt yapısı, Evren Mannaş'ın başkanlığı döneminde daha da geliştirilip, birçok yaş kategorisine yayılırken, alt yapıdan gelen futbolcular Hamitköy A Takımı'nda forma giymeye başladılar.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde Hamitköy A Takımı, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk 3 maçına alt yapısından yetiştirdiği veya Hamitköylü olup başka takımların alt yapısından yetişip transfer edilen futbolcuların yer aldığı kadrolarla çıktı.

Hamitköy A Takımı berabere tamamladığı sezonun ilk maçına ilk 11'inde 7 Hamitköylü futbolcu ile çıkarken, ikinci ve üçüncü haftalarda ilk 11'de 8 Hamitköylü futbolcu yer aldı. Emre, Halil İbrahim, Agit, Salih, Micheal, Ömer, Hasan ve Toykan, geçtiğimiz hafta 7-0 kazanılan Ozanköy maçında ilk 11'de yer aldılar. Alt yapıdan gelen 8 futbolcunun yanı sıra Türkiyeli futbolcu kontenjanından transfer edilen Muhammet ile Gökay ve son gün transfer edilen Gökhan Özer ilk 11'de yer aldılar. Muhammet ile Gökay takımın hücum gücüne büyük katkı koyarlarken, Gökhan da savunmayı toparlayan isim oldu.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı için yeni uygulamaya da giderken, yönetim içerisinde Serkan Sakallı başkanlığında oluşturulan alt yapı komitesi ile alt yapıya verilen önemi daha da artırdı. Hamitköy alt yapı takımları Teysir Tarazi yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.