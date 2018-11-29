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Hamitköy alt yapısına, Tilki takviyesi

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Hamitköy Spor Kulübü, alt yapıya verdiği önemi artırırken, teknik kadroya takviye yaparak, deneyimli antrenör Mustafa Tilki'yi, Hamitköy U15 Takımı’nın başına getirdi

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Hamitköy alt yapısına, Tilki takviyesi
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Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, özellikle bu sezon alt yapıdan yetişen futbolculardan aldığı verim sonrasında kulübün futbolcu alt yapısına verdiği önemi daha da artırdı.

Hamitköy yönetimi içerisinde oluşturulan Serkan Sakallı başkanlığındaki alt yapı komitesinin çalışmaları ile alt yapıya verilen önemi daha da artıran Hamitköy’de, teknik kadroya da takviye yapıldı.

Hamitköy alt yapısına gelen sporcu sayısının her geçen gün artması sonrasında, alt yapıda görev yapan Teysir Tarazi’nin yükünü hafifletmek için yılların deneyimli alt yapı teknik adamı Mustafa Tilki de Hamitköy alt yapısında göreve başladı. Geçmiş yıllarda da Hamitköy alt yapısında görev yapan ve birçok futbolcu yetiştirmiş olan Mustafa Tilki, Hamitköy U15 Takımı’nın başına göreve getirilirken, çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

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