Hamitköy ağır yaralı

K-PET Birinci Lig’de son 2 haftada, sıralamanın son 2 sırasında yer alan Maraş ve Değirmenlik ile oynadığı maçlardan sadece 1 puan çıkarabilen ve 5 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Hamitköy, bugün deplasmanda oynayacağı zorlu Yonpaş Dumlupınar maçına, 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Değirmenlik maçında kırmızı kart gören savunmacı Gökhan Özer ve bu maçta gördüğü sarı kart 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Halil İbrahim Çocuk, maçta forma giyemeyecekler. Değirmenlik maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen golcü Toykan Hacet’in ise tedavisi yoğun şekilde sürmesine rağmen, bugün oynanacak maça yetişmesi zor görünüyor. Toykan’ın durumu maç saatinde yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.