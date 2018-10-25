Hamitköy ağır yaralı

K-PET Birinci Lig’de son haftaların başarılı ekibi Hamitköy’e, zorlu Akova deplasmanı öncesinde adeta nazar değdi.
Haftalardır kolundaki kırık nedeniyle forma giyemeyen Yaşar ve Göçmenköy maçında kırmızı kart gören orta sahanın önemli ismi Micheal Çayırcı, lig ikincisi Akova’ya karşı forma giyemeyecekler.
Bu olumsuzlukların üstüne ağır zeminde oynanan Göçmenköy maçında kasığından sakatlanan savunmanın önemli ismi Gökhan Özer de büyük ihtimalle Akova maçında forma giyemeyecek.
Hamitköy’e transfer olduktan sonra savunmayı toparlayan başarılı savunmacı Gökhan Özer, hafta başından bu yana antrenmanlara katılmazken, tedavisini sürdürüyor.