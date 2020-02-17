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Hamitköy ağır hasarlı

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Hamitköy ağır hasarlı

K-PET Süper Ligin 19. haftasında Gençlik Gücü ile oynadığı önemli maçı Hasan Akkuyu’nun golüyle 1-0 kazanan ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Hamitköy’de sakat ve cezalı futbolcular moralleri bozdu.

Camara’nın Gençlik Gücü maçında kırmızı kart görmesi sonrasında İbrahim Kaba da 4 sarı kart cezalısı duruma düşünce Hamitköy, Düzkaya maçında orta sahanın 2 önemli isminden yoksun kalacak. Yine Gençlik Gücü maçında oyuna girdikten sonra oyunun kaderini değiştiren ve golün de asistini yapan Taner Ateş’in de ayağına aldığı darbeden dolayı oynaması zora girdi. Ömer Albayrak ile Mehmet Çiçen’in de sakatlıklarının bulunması, Hamitköy’de kadroyu iyice daralttı.

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