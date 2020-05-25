Hamitköy 4 maç oynayacak

Hamit SAKALLI

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Haftada 6 antrenman yapan Başkent takımlarından Hamitköy maçların olası başlama tarihi olan 18 Haziran tarihine kadar 4 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarına2 Haziran’da BTM İkinci Lig ekibi Haspolat ile başlayacak olan Hamitköy, 6 Haziran’da Girne Halk Evi, 9 Haziran’da Bostancı Bağcıl ve 13 Haziran’da ise Küçük Kaymaklı ile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.