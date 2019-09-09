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"Hamit Mandrez sevdalılarını tribünlere bekliyoruz"

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Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, ilk hafta konuk edecekleri Lefke maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, iyi bir başlangıç için kırmızı - siyaha gönül veren "Hamit Mandrez" sevdalısı tüm taraftarlarını tribünlere beklediklerini söyledi

"Hamit Mandrez sevdalılarını tribünlere bekliyoruz"
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K-PET Süper Ligde iyi bir sezon geçirmek ve üst sıralarda yer alan bir ekip olmayı hedefleyen Hamitköy'ün başarılı teknik adamı Ahmet Sakallı, Perşembe akşamı başlayacak olan yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadında Lefke'yi konuk edecek olan Hamitköy'ün teknik adamı Ahmet Sakallı'nın açıklamaları söyle:

"Hamitköy olarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçlar her zaman ligin en zor maçları olur. Rakibimiz Lefke'nin de Süper Ligin köklü ve deneyimli takımlarından olduğunun bilincindeyiz.

Biz Hamitköy olarak Süper Lige, oluşturmuş olduğumuz güzel bir kadroyla giriş yapacağız. Lige hazırız. Genç ve dinamik bir ekibimiz ve ligi iyi tanıyan deneyimli yabancı futbolcularımız vardır.

Kendi seyircimiz önünde güzel bir başlangıç yapacağız. Bu başlangıca 24 Mayıs akşamında olduğu gibi kırmızı - siyaha gönül veren "Hamit Mandrez" sevdalısı tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Tribünlere gelip, Süper Lig heyecanımıza ortak olsunlar."

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