Hamis ayrılık düşüncesinde

Transfer dönemi içerisinde ismi birçok takımla anılan Merit Alsancak Yeşilova'nın deneyimli futbolcusu Hamis Çakır, takımdan ayrılma düşüncesine girdi.

Özellikle Gönyeli'nin ciddi şekilde ilgilendiği ve önemli maddi olanaklar sunduğu Hamis'in durumu birkaç güne kadar belli olacak. Hamis, Merit Alsancak Yeşilova'nın bugün Gençlik Gücü ile oynadığı maçın kadrosunda da yer almadı.