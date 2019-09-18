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Halkın Partisi milletvekilleri, KTFF'yi ziyaret ettiler

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Halkın Partisi milletvekilleri Erek Çağatay ve Hasan Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ettiler

Halkın Partisi milletvekilleri, KTFF'yi ziyaret ettiler
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Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’de gerçekleşen ziyarette futbolun gelişimi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kıbrıs Türk gençliği için futbolun önemli bir yerde olduğunu ve bu konuda KTFF olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerinin altını çizen Hasan Sertoğlu, futbola yapılacak her katkı ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

HP milletvekilleri Çağatay ve Büyükoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sertoğlu, futbolun gelişimi için hep birlikte, faydalı adımlar atacaklarına inandıklarını belirtti. Ziyarette Sertoğlu’na 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve yönetim kurulu üyesi Remzi Cengiz eşlik etti.

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