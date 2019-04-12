Halk Evi’nin sahası kapatıldı

KTFF Disiplin Kurulu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanan Girne Halk Evi – Cihangir K-Pet Süper Lig maçı sonrasında, yaşanan saha olayları ile ilgili olarak raporları değerlendirdi. Disiplin Kurulu, taraftarlarının sahaya girerek stadyum düzenini bozmaları ve güvenliği ihlal etmeleri nedeniyle Girne Halk Evi’ne 1 maç saha kapatma cezası verildi.