Halk Evi’nin sahası kapatıldı

KTFF Disiplin Kurulu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanan Girne Halk Evi – Cihangir K-Pet Süper Lig maçı sonrasında, yaşanan saha olayları ile ilgili olarak raporları değerlendirdi. Disiplin Kurulu, taraftarlarının sahaya girerek stadyum düzenini bozmaları ve güvenliği ihlal etmeleri nedeniyle Girne Halk Evi’ne 1 maç saha kapatma cezası verildi.
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