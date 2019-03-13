Halk Evi’nde şok değişim

Girne Halk Evi’nde teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrılırken, teknik direktörlüğe Hasan Topaloğlu getirildi

K-PET Süper Ligde son sıraya demir atan Girne Halk Evi’nde teknik heyette değişim olurken, teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrıldı.

Veli Esendağlı başkanlığındaki yönetim kurulu ile teknik heyet arasındaki görüşme sonrasında yollar ayrılırken, takımın başına getirilecek yeni teknik adam da belirlendi.

Girne Halk Evi’nde teknik direktörlüğe Hasan Topaloğlu getirildi. Hasan Topaloğlu dün futbolcularla sahada bir toplantı gerçekleştirirken, bugün de yeni takımı ile ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Hasan Topaloğlu yönetimindeki Girne Halk Evi ilk maçını Pazar günü Cihangir Stadında oynanacak olan Doğan Türk Birliği ile oynayacak. Hasan Topaloğlu geçtiğimiz hafta Türk Ocağı’ndaki görevinden ayrılmnıştı.