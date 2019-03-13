banner255
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
27 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
34 0
 
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
51 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
21 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
59 0
17 0
267 0
banner82

Halk Evi’nde şok değişim

banner27

Girne Halk Evi’nde teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrılırken, teknik direktörlüğe Hasan Topaloğlu getirildi

banner262
Halk Evi’nde şok değişim
banner267

K-PET Süper Ligde son sıraya demir atan Girne Halk Evi’nde teknik heyette değişim olurken, teknik direktör Serhat Deniz ile yollar ayrıldı.

Veli Esendağlı başkanlığındaki yönetim kurulu ile teknik heyet arasındaki görüşme sonrasında yollar ayrılırken, takımın başına getirilecek yeni teknik adam da belirlendi.

Girne Halk Evi’nde teknik direktörlüğe Hasan Topaloğlu getirildi. Hasan Topaloğlu dün futbolcularla sahada bir toplantı gerçekleştirirken, bugün de yeni takımı ile ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Hasan Topaloğlu yönetimindeki Girne Halk Evi ilk maçını Pazar günü Cihangir Stadında oynanacak olan Doğan Türk Birliği ile oynayacak. Hasan Topaloğlu geçtiğimiz hafta Türk Ocağı’ndaki görevinden ayrılmnıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.