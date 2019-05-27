Halk Evi’nde rota Özarabacı

Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Ligde başarısız geçen sezon sonrasında yeniden K-PET Birinci Lige düşen Girne Halk Evi’nde, Veli Esendağlı başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik direktörü belirlemek için girişimler yapıyor.
Girne Halk Evi yönetimi, takımı 2017 – 2018 sezonunda K-PET Süper Lige taşıyan Mustafa Özarabacı’yı takımın başına getirmek için girişim başlattı. Tarafların kısa süre içerisinde görüşerek konuyu kesinleştirmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarını da sürdüren Girne Halk Evi, serbest transfer hakkı bulunan Gençlik Gücü kaptanı Ali Akbulut, yeniden takıma kazandırılmak istenen Selim Saygı ve Yenicami’den Tansel Ekingen transfer listesinde bulunuyor.