Halk Evi’nde gündem Melo

Birinci Ligde sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Girne Halk Evi’nde takviye çalışmaları devam ederken gündeme Küçük Kaymaklı futbolcusu Tuğrul Çifçioğlu’nun (Melo) transferi geldi.

Geçtiğimiz sezon Binatlı ile oynanan maçta ayağı kırılan ve ameliyat olduktan sonra forma giyemeyen Tuğrul Çifçioğlu iyileşirken, yeni sezona yönelik bireysel çalışmalarına da başladı.

Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina ile Girne Halk Evi başkanı Veli Esendağlı dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda Tuğrul’un transferi konusunda ön görüşme gerçekleştirdiler. Taraflar ilerleyen günlerde de Tuğrul’un transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiler.