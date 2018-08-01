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Halk Evi ve Düzkaya, Yeşilovalılar’ın peşinde

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Halk Evi ve Düzkaya, Yeşilovalılar’ın peşinde
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Yeni sezon kadrosu için transfer yapma hedefinde olan Girne Halk Evi ile Düzkaya, takımları Merit Alsancak Yeşilova futbolcularını transfer etmek istiyor.

K-PET Süper Lig ekibi Girne Halk Evi ile K-PET Birinci Lig ekibi Düzkaya, Merit Alsancak Yeşilova’nın deneyimli futbolcuları Okan Kibar ve Cahit Solkanat’ın transferleri için girişimler yapıyor. Bu arada Bostancı Bağcıl ile antrenmana çıkan Cahit Solkanat, kulüpler arasında herhangi bir anlaşma olmamasından dolayı, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.

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