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Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi

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Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi, geçtiğimiz sezon takımın elde ettiği başarının en önemli mimarlarından Şenol Hızlıoğlu'nu yeniden kadrosuna kattı.

Deneyimli yıldızdan vazgeçmeyen Girne Halk Evi, gücü, sürati ve bitirici vuruşları ile takıma büyük katkı koyan Şenol'un kiralık transferini bitirmek için Küçük Kaymaklı ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Girne Halk Evi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Doğan Türk Birliği'nden stoper Mahmut ve Yunus ile de anlaştı.

Bu arada Girne Halk Evi, oynadığı ilk hazırlık maçında şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği'ne 4-3 mağlup oldu.

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