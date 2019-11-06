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Halk Evi, revire döndü

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Halk Evi, revire döndü
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K-PET Birinci Ligde istikrarsız sonuçlar alan ve sezon başı hedeflerinin uzağında kalmaya başlayan Girne Halk Evi, Cumartesi günü Dr Fazıl Küçük Stadında ligin puan kayıpsız lideri Mesarya'ya konuk olacak.

Girne Halk Evi'nde bu zorlu maç öncesinde 4 önemli futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sezon başından bu yana sakatlığı süren Ahmet Saygı'nın yanı sıra Mustafa Avcı, Saydam, Yiğit ve Batuhan'ın da sakatlıkları sürüyor. Özellikle Saydam'ın, Maraş maçında aldığı darbeden sonra Mesarya maçından forma giymesi maç günü belli olacak.

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