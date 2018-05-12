Halk Evi geliyor

Girne Halk Evi, son maçları öncesinde Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde etti

K-Pet Birinci Lig Play-off ikinci maçları dün oynanırken Hamitköy ile golsüz berabere kalan Girne Halk Evi, son maçları öncesinde Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Hamitköy’ün ise az da olsa terfi şansı bulunuyor.

Mormenekşe-Dumlupınar maçı Dumlupınar’ın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmazken, maçla ilgili son kararı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu verecek.

Sonuçlar:

K-Pet Birinci Lig Play-off

Hamitköy-Girne Halk Evi: 0-0

Mormenekşe-Dumlupınar: (Dumlupınar sahaya çıkmadı)

K-Pet Birinci Lig Play-Off Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1.G.Halk Evi 2 1 1 0 4 1 31

2. Hamitköy 2 1 1 0 5 1 28

3. Mormenekşe 2 1 0 1 4 5 28

4.Dumlupınar 2 0 0 2 1 7 25

(16 Mayıs Çarşamba: saat 16:30)

Girne Halk Evi-Mormenekşe, Esentepe Erdal Barut Stadı

Dumlupınar- Hamitköy, Girne Mete Adanır Stadı