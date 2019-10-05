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Halk Evi galibiyetle tanıştı

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Girne Halk Evi, yeni teknik direktörü Rıza Erseven yönetiminde çıktığı ilk maçta, Bostancı Bağcıl’ı deplasmanda mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Halk Evi galibiyetle tanıştı
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Stad: Bostancı Bağcıl Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Ali Akçınar, Mert E. Bulut

BBAĞCIL: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, Cahit, Okan, Zekai, Kemal, Mehmet (Ali), Cemal (Cevdet), Kemal, Cenker, Doğukan (Mete)

GHE: Athos, Ali, Kaan, Bekir (Ahmet Saygı), Mahmut, Mustafa Avcı, Yiğit (Saydam Soy), Muhammed Ali, Batuhan (Cemal), Ulaş, Mustafa Çiçekli

Goller: Dk.46 (P) ve 73 Saydam Soy (Girne Halk Evi)

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde Bostancı Bağcıl Stadında dün oynanan Bostancı Bağcıl – Girne Halk Evi maçını konuk ekip Girne Halk Evi kazandı.

İsmail Ercan’ın yönettiği maçın ilk devresinde her 2 ekip de gol atmaya muaffak olamazken devre 0-0 sona erdi.

Girne Halk Evi ikinci devreye fırtına gibi girerken 46’da oyuna yeni giren Saydam penaltı vuruşundan takımını öne geçirdi. 0-1 73’te bir kez daha sahneye çıkan Saydam Soy maçın skorunu belirledi. 0-2

Girne Halk Evi böylelikle ligdeki ilk galibiyetini alırken, Bostancı Bağcıl dördüncü haftayı da galibiyetsiz tamamladı.

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