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Halk Evi atağa kalkıyor

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Halk Evi atağa kalkıyor
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Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig'de ilk devreyi play out hattında tamamlayan Girne Halk Evi ara transferde atağa kalkıyor.

Ligde kalıcı olmayı hedefleyecek olan Girne Halk Evi, Yenicami'den Oladele Osebe, geçtiğimiz sezonu Baf Ülkü Yurdu'nda tamamlayan ve sakatlığı nedeniyle ilk devrede maç oynayamayan Felix ile takım ile antrenmanlara başlayan Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Mustafa Yaşinses'i kadrosuna katmak için girişim başlattı. Girne Halk Evi, Mustafa Yaşinses transferini bugün bitirmeyi hedefliyor.

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