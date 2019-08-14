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Halil, Mesarya ile anlaşamadı

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Halil, Mesarya ile anlaşamadı
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Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya'nın kısa süre önce antrenmanlarına indirdiği deneyimli futbolcu Halil Türen takımdan ayrılma durumuna geldi. Bonservisi elinde olan Halil Türen'in, Mesarya'dan ayrılma durumu gündeme geldikten sonra Mormenekşe'nin devreye girdiği öğrenildi. Başarılı orta saha futbolcusu geçtiğimiz sezon da Mormenekşe forması giymişti.

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