Halil korkuttu

Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Canbulat Stadı’nda oynanan maçın 20. dakikasında takım arkadaşı kaleci Yusuf ile çarpışan Halil Uçar, kontrolsüzce yere düşerek, başını yere vurdu. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Halil Uçar, kulüp doktorunun ilk müdahalesi ile kendine gelirken, ambulansla kaldırıldığı hastanede gözetim altına alındı.
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