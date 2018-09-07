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Halil İbo, evine döndü

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Halil İbo, evine döndü
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Hamitköy bonservisi Karşıyaka’da bulunan Halil İbrahim Çocuk’un bonservisini alarak futbolcuyu yeniden kadrosuna kattı. Hamitköy’den transfer olduğu Karşıyaka’da 1 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hamitköy forması giyen Halil İbrahim, bu kez bonservisi ile alt yapısından yetiştiği kulübüne transfer oldu. Hamitköy, Halil İbrahim’e karşılık Eyüp Öztep’in bonservisini Karşıyaka’ya verdi.

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