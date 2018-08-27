Halil Esen, Y.Boğaziçi'nde

K-PET Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Boğaziçi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni Boğaziçi, Dumlupınar'dan Halil Esen'i bonservisi ile kadrosuna kattı. Stoper ve sol bekte oynayan Halil, takımının dün Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.