Halil Esen, Y.Boğaziçi'nde

K-PET Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Boğaziçi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni Boğaziçi, Dumlupınar'dan Halil Esen'i bonservisi ile kadrosuna kattı. Stoper ve sol bekte oynayan Halil, takımının dün Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı.