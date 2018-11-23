Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) eski yönetim kurulu üyesi, MHK üyesi Derviş Atakan’ın babası Halil Atakan vefat etti.

Halil Atakan’ın cenazesi dün ikindi namazına mükakip defnedildi. Halil Atakan’ın vefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) mesaj yayınladılar.

KTFF’nin mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na kurulduğu günden itibaren büyük emekler veren Halil Atakan'ın vefatını derin bir üzüntü ve hüzünle öğrenmiş bulunmaktayız. Federasyonumuzun gelişiminde ve büyümesinde geçmişte yaptığı hizmetlerle katkılarda bulunan Halil Atakan'ın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecektir.