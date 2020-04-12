"Hakkımızı yedirmeyiz"

Koral Bozkurt, liglerin tescil edilmesi yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterirken, “Sahada rekorlara koşan takımımızın ve bu renklere gönül veren taraftarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz.” açıklamasını yaptı

Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, liglerin tescil edilmesi yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Koral Bozkurt’un açıklamaları şöyle:

“Mağusa Türk Gücü 12 puan farkla liderdir. Takımımız iki üç maç sonrasında şampiyon olacak.

Ancak mevcut durumdan yararlanacak, bir –iki takım kümeden düşmesin diye basında kamu oyu oluşturulmaya çalışılır. Böyle bir dönemde bile herşeyi leyhimize çevirmeye çalışırık. Kızsammı, üzülsem mi şaşırdım. Buna sadece gülünür. Bugün susuyorsak ülkemizin içinde bulunduğu durumdandır.

Ama hiç kimse bu kötü günler geçtiğinde, günü geldiğinde Mağusa Türk Gücü camiasının sessiz kalacağını sanmasın.

Ne sahada rekorlara koşan takımımızın, nede bu renklere gönül veren binlerce taraftarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz.”