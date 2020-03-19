Hakemliğin parlayan yıldızı Çukur

Merkez Hakem Kurulunun futbolumuza son dönemde kazandırdığı hakemlerden olan Mustafa Çukur (Torun) başarılı yönetimleri ile dikkat çekiyor.

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Ligin zorlu maçlarına yardımcı hakem olarak görevlendirilen Mustafa Çukur bu maçlardaki performansı ile Merkez Hakem Kurulunun yüzünü güldürüyor.

Maçlara olan konsantresi ve pozisyonları dikkatle süzerek doğru bayraklar kaldıran Mustafa Çukur, alt liglerde ise orta hakem olarak görev üstleniyor. Mustafa Çukur başarılı bir sağlıkçı olarak da insanımıza hizmet ediyor.