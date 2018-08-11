Hakemlerin temposu artıyor

İzmir Balçova kampında2018-2019 Futbol Sezonu’nun hazırlıklarını sürdüren hakemler, antrenmanlarını yüksek tempoda yapıyorlar

Abdullah Zaifoğlu/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

2018-2019 Futbol Sezonu’nun en önemli taşlarından biri olan hakemlerimiz, çok zor geçmesi beklenen çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar.

Günde 2 idmanla çalışmalarına devam eden hakemler İzmir Balçova kampın ana amaçlarından biri olan fizik kondüsyon ile birlik ve beraberliğin sağlanmasını yaptıkları çalışmalarda daha da artırdılar.

MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin nezaretindeki dün sabah yapılan antrenman düz koşularla balarken, istasyon çalışmaları ile tamamlandı. Genç hakemlerin istekli çalışmaları gözden kaçmazken tecrübeli hakemlerimizin de onlara gereken desteği verdikleri görüldü. Günü tek antrenmanla tamamlayan hakemlerimize öğleden sonra serbest zaman olarak verildi. Çalımalar bugün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez yapılacak.

Grup toplantılarından bir tanesi de dün B klasman hakemlerimizle yapıldı. Toplantıda hakemlerin gerek özel gerekse geneldeki şikayetleri dinlendi. MHK Başkanı Sadık Özbilgehan nezaretindeki toplantıda önümüzdeki sezonun çok zor geçeceğinin bilincinde olmalarını, olası hataların en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi.