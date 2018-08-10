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Hakemlerin kampında disiplin ön planda

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Hakemlerin İzmir kampı devam ederken, MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki nezaretinde disiplinin ön planda tutulduğu antrenmanlar yapılıyor

Hakemlerin kampında disiplin ön planda
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Abdullah ZAİFOĞLU/KTSYD/BALÇOVA-İZMİR

Futbolda 2018-19 sezonuna hazırlanan hakemlerimiz İzmir  Balçova’daki çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Perşembe akşamı ve dün sabah yapılan antrenmanlarda fizik kondüsyona dayalı çalışmalar yapıldı. MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin yönetiminde tüm hakemlerin katıldığı ve disiplinin ön planda tutuluyor.

MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki de antrenmanların çok iyi geçtiğini, hakemlerin çalışmalara gösterdikleri ciddiyetten mutlu olduğunu söyledi. Savaş Tilki hakemlerin hırslı, disiplinli, istekli çalıştığını söyledi. Tilki, sevgi ve saygının ön planda olduğu antrenmanlardan mutlu olduğunu da dile getirdi.

Kafiledeki deneyimli hakemlerimizden Kerem Eran, Serhan Şimşek ve Osman Özpaşa, Savaş Tilki ve Alper Aligüllü yönetiminde verimli bir kamp geçirdiklerini söylediler. Genç hakemlerle kaynaşmanın çok iyi olduğunu belirten hakemler, sosyal aktivitelerle birlikte iyi bir kamp geçirdiklerini söylediler. Hakemler fiziksel olarak çok iyi bir kamp geçirdiklerini, birlik ve beraberliğin kendilerine çok şeyler katacağını dile getirdiler. 

Bu arada kampta yer alan B ve C hakem adayları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Derviş Atakan ve Niyazi Nizam genç hakemlerin sorunlarını dinlediler. Hakemlere yaptıkları görevin çok özveriler istediğini, daima en doğrusunu öğrenmeleri gerektiğinin yanında özellikle kuralları çok iyi bilmeleri gerektiği hatırlatıldı. Hakemlere yaptıkları işi her zaman önemsemeleri ve yöneticileri ile istişare içinde olmaları istendi. MHK heyeti, kadın hakemlerin maç öncesi hazırlık ve maç sırasında karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm yolları aradılar.   

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